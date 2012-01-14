Начальник колонії каже, що Тимошенко все ще у них

Начальник Качанівської виправної колонії № 54 Харкова Іван ПЕРВУШКІН спростував інформацію у ряді ЗМІ про те, що екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО переведено до Київського СІЗО.

Про це він заявив сьогодні журналістам у Харкові.

На запитання кореспондента УНІАН, де зараз перебуває Ю.ТИМОШЕНКО, І.ПЕРВУШКІН відповів: «У колонії. У мене ніяких документів немає».

Він пояснив, що при переведеннях існує відповідна процедура, зокрема, має прибути «офіційний наряд на етапування», який зазвичай «заздалегідь присилається».