На Івано-Франківщині ”квітне” цензура у ЗМІ

На Івано-Франківщині редактори міських і районних газет занепокоєні тиском на свободу слова з боку місцевої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві «Свободу слова – не спинити!» редакторів міських і районних газет Івано-Франківської області, співзасновниками яких є районні ради та райдержадміністрації.

Заяву було увалено вчора у Косові на семінарі з роздержавлення комунальних мас-медіа, організованого Академією української преси, Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні та Карпатським медіа-центром «Відкритий простір».

«Тиск влади на свободу слова в Івано-Франківській області отримав новий формат, - наголошується у заяві. – Після грубого втручання чиновників у редакційну політику газет «Коломийський вісник», «Злагода» (Тлумач), «Дзвони Підгір’я» (Калуш), здійснено замах на свободу слова і в Косові. Місцеві князьки – голови райдержадміністрації та районної ради – впровадили цензуру в районній газеті «Гуцульський край». Вони заборонили редакторові друкувати звернення депутатів, яке нібито принижує їх честь і гідність та ділову репутацію, підриває авторитет органів влади, тим самим порушили Конституцію та закони України щодо ЗМІ».

23 травня редактор газети «Гуцульський край» Петро ГАВУКА оголосив голодовку на знак протесту проти тиску на свободу слова. Учасники семінару з роздержавлення комунальних мас-медіа підтримали «принципову позицію редактора газети «Гуцульський край» П.ГАВУКИ у відстоюванні свободи слова у праві громадян на висловлювання вільної та незалежної думки».

«Заявляємо, що в час, коли в Україні на часі реформування комунальних ЗМІ, позбавлення їх засновництва з боку виконавчої та законодавчої влад, втручання у редакційну політику, економічний тиск та зазіхання на майно газети, монополізація інформаційного простору є недопустимими, – підкреслюється у документі. – Ми вимагаємо від представників відповідних органів дати правову оцінку діям косівських чиновників у замаху на свободу слова».

Заява містить заклик до усіх журналістів Прикарпаття підтримати їхні вимоги, щоб «не допустити подібного в інших засобах масової інформації».

У даний час редактор Косівської газети «Гуцульський край» П.ГАВУКА припинив попереджувальну голодовку, яку він оголосив 23 травня

Як повідомляв УНІАН, 23 травня На Івано-Франківщині редактор районної газети “Гуцульський край” П.ГАВУКА (наклад газети 4,5 тис. примірників - УНІАН) оголосив попереджувальну триденну голодовку через тиск на редакцію, втручання у внутрішні справи колективу та погрози на його адресу.

Редактор обрав таку форму протесту після того, як співзасновники видання – Косівська райрада та райдержадміністрація – вимагали заборонити публікацію звернення до Президента України, генерального прокурора, керівництва області та голови ЦВК, в якому 40 районних обранців (а це рівно половина депутатського корпусу) ставили під сумнів легітимність обрання голови райради та його заступників.