Богословська: збитки від газових угод становлять від $3 до 5 млрд щорічно

Прямі збитки для України від газових контрактів становлять від 3 до 5 млрд дол. щорічно. На цьому наголосила голова Тимчасової слідчої комісії з питань газових угод 2009 р. Інна Богословська, повідомили Українським Національним Новинам у прес-службі політика.

"В результаті завищеної, неринкової ціни український бюджет йде не на соціальні програми та розвиток, а на дотації на газ для населення і комунальних підприємств", - сказала І.Богословська.

За її словами, сумарно за 3 роки збиток і неодержана вигода від газових контрактів для України склали близько 96 млрд грн.

"Якби ці гроші залишилися в Україні, а не пішли в Росію, і були розподілені на соціальні програми, то кожен український громадянин отримав би по 2 тис. 100 грн, пенсіонери - по 6 тис. 850 грн, а лікарі, вчителі чи студенти - по 31 тис. 340 грн", - підрахувала Інна Богословська.

На думку голови ТСК, такі розрахунки добре ілюструють, наскільки невигідними є газові угоди для України.

"Найкращий в історії контракт" - заявляла прем`єр Тимошенко, а насправді ми потрапили в кабалу: платимо за найвищою ціною в Європі (без знижки в 100 дол., ціна становила б 516 дол.), а законтрактований обсяг газу і принцип "купи або плати" ставлять під удар національну програму енергозбереження", - підкреслила І.Богословська.

Нагадаємо, "Газпром" і "Нафтогаз" 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рр.; про обсяги та умови транзиту газу через Україну на 2009-2019 рр. У 2009 році для України була зроблена знижка в розмірі 20% від європейської ціни на газ, з початку 2010 року сторони перейшли до ринкової вартості. Згідно з контрактом, ціна газу варіюється залежно від ціни на нафту.