Тимошенко відмовилася від масажу на тюремному тапчані

Особистий масажист засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні відвідав Качанівську виправну колонію Харкова, однак засуджена відмовилася від проведення процедур.

Як повідомили УНІАН в Управлінні державної пенітенціарної служби України в Харківській області, Ю.ТИМОШЕНКО мотивувала свою відмову тим, що "тапчан, який надала установа, їй не підходить і необхідно, щоб привезли професійний стіл".

У пенітенціарній службі розцінили такі дії екс-прем’єра як «чергову безпідставну спробу ухилитися від виконання рекомендацій лікарів».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО письмово відмовилася від послуг лікарів МОЗ України та лікування, призначеного ними. При цьому вона просила для проведення відповідних лікувальних процедур допустити до неї у Качанівську колонію особистого масажиста. Сьогодні, 16 січня, він був допущений до екс-прем’єра.

Адвокати і родичі Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово заявляли, що екс-прем’єр страждає від сильного болю у спині.