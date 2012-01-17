Регіонал називає «публічним тероризмом» заяви санлікаря РФ

Народний депутат від Партії регіонів Олексій Плотніков називає заяви санлікаря РФ і обмеження експорту українських продуктів публічним тероризмом з боку Росії, і вважає, що в цій ситуації Україна повинна використовувати важелі СОТ, членом якої Росія має стати в травні.

"Що стосується певних дій головного санітарного лікаря Російської Федерації, ви знаєте, що йому не подобається, хто у нас оцінює якість продукції, і є певні інші речі щодо сирів, щодо морозива. Я думаю, що Росія набуває членства у Світовій організації торгівлі, якщо вона набуде повноцінного членства в СОТ, то ми можемо звертатися до СОТ щодо цих абсолютно необґрунтованих обмежень на українську продукцію", - заявив Плотніков в ефірі 5 каналу.

"Це, скажімо, публічний тероризм, це публічні дії. Це кроки недружні, це кроки необґрунтовані економічно, і я думаю, що нам треба використовувати важелі СОТ, як організації куди йде Росія, де вона стане повноцінним членом, швидше за все, в травні", - зазначив регіонал.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко заявив, що Російська санітарна служба, можливо, буде змушена піти на обмеження ввезення з України аграрної продукції, пояснивши, що на такий крок відомство може піти через негативні наслідки, до яких призведе передача в Україні ветеринарній службі функцій з контролю за харчуванням людей.

Корреспондент