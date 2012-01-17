Янукович доручив податківцям піти назустріч підприємцям

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив голові Державної податкової служби Олександру КЛИМЕНКУ забезпечити максимально сприятливі умови для переходу підприємців, які були платниками єдиного або фіксованого податка, на спрощену систему оподаткування, згідно зі змінами до Податкового кодексу, внесеними у 2011 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, Державна податкова служба має забезпечити своєчасну реєстрацію суб’єктів господарювання, які виявили бажання з початку 2012 року перейти на спрощену систему оподаткування.

Згідно зі змінами до Податкового кодексу, підприємці, які були платниками єдиного або фіксованого податку, для переходу на спрощену систему оподаткування мають подати відповідну заяву до 25 січня 2012 року.