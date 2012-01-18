Терьохін не виключає, що Азарова звільнять з «жорстким формулюванням»

Звільнення Федора ЯРОШЕНКА з посади міністра фінансів і призначення на цю посаду Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО пов`язане з конфліктами усередині влади.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики Сергій ТЕРЬОХІН.

«Це проблема не економічна. Для АЗАРОВА (прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ - УНІАН) міністр фінансів був правою рукою. Тобто, я так розумію, що усередині цієї корпорації Регіональної (мається на увазі Партія Регіонів — УНІАН) сталися певні рейдерські захоплення влади» - сказав С.ТЕРЬОХІН.

На його думку, на сьогодні відбувається перерозподіл сфер впливу, у тому числі і на управління фінансовими потоками держави.

«Ви пам`ятаєте, що АЗАРОВ виконував свою роль, достатньо незалежну, і він контролював касу держави — Мінфін і Казначейство, тобто структури, де витрачаються гроші. Що сталося останнім часом, податкова служба перейшла під чітке керівництво сім`ї ЯНУКОВИЧА (Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ - УНІАН), НБУ там же, от тепер ХОРОШКОВСЬКИЙ, якого завжди пов`язували з третьою стороною, пов`язаною з ФІРТАШЕМ (український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ), одержав Мінфін» - говорить С.ТЕРЬОХІН. - Тобто, грубо кажучи, сьогодні стало зрозуміло, на кого пан Президент карту ставить — це своя сім`я, Нацбанк з держбанками, а зараз і ФІРТАШ, який на бухгалтерію платників податків цієї країни поставив свою людину».

Крім того, С.ТЕРЬОХІН вважає, що за звільненням Ф.ЯРОШЕНКА може послідувати і звільнення М.АЗАРОВА.

«До побачення, мені здається, потрібно передати АХМЕТОВУ (український бізнесмен Рінат АХМЕТОВ) і компанії АЗАРОВА, і, напевно, АЗАРОВА буде зміщено зі своєї посади з якимсь жорстким формулюванням перед наступними виборами», - відзначив С.ТЕРЬОХІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ прийняв заяву про відставку міністра фінансів Ф.ЯРОШЕНКА.

За даними прес-служби Президента, керівник Мінфіну звернувся до В.ЯНУКОВИЧА з проханням звільнити його з посади за власним бажанням під час сьогоднішньої зустрічі.

«Порадившись з прем`єр-міністром, я попросив Президента звільнити мене з посади міністра фінансів за власним бажанням. Глава держави підтримав мою пропозицію. Я написав заяву за власним бажанням», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО після завершення зустрічі.

Іншим своїм указом Президент призначив на посаду міністра фінансів Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ з березня 2010 року обіймав посаду голови СБУ.