Міністр закордонних справ України вирішив провести інтернет-експеримент

Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко вирішив вести онлайн-трансляцію свого закордонного візиту.

Про це він написав у своєму Твіттері у четвер зранку.

"Доброго ранку! Прямую до Борисполя. Попереду переліт Київ-Париж-Сан-Пауло-Бразиліа", - написав він.

"У ході візиту до Бразилії та Мексики спробую провести експеримент: вперше в історії нашої дипломатії онлайн висвітлення поїздки через Твіттер", - додав міністр.

Українська правда