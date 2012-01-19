Міністр закордонних справ України вирішив провести інтернет-експеримент
08:41, 19 січня 2012Політика
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Грищенко твіттерить
Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко вирішив вести онлайн-трансляцію свого закордонного візиту.
Про це він написав у своєму Твіттері у четвер зранку.
"Доброго ранку! Прямую до Борисполя. Попереду переліт Київ-Париж-Сан-Пауло-Бразиліа", - написав він.
"У ході візиту до Бразилії та Мексики спробую провести експеримент: вперше в історії нашої дипломатії онлайн висвітлення поїздки через Твіттер", - додав міністр.
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