У ПР кажуть, що Тимошенко вийняла з кишені кожного українця 2,8 тисячі

Голова "Загальновійськового союзу України", член Партії регіонів Олег Калашников вважає, що від засудження екс-прем`єра Юлії Тимошенко українці не заживуть краще - вона має відшкодувати громадянам збитки від укладених в 2009 році з Росією газових контрактів.

Про це Укрінформу повідомив сам Олег Калашников.

"Від того, що Тимошенко проведе в колонії 7 років, громадянам не стане легше жити... Більш справедливим було повернути до українського бюджету ті мільярди гривень, які наша країна переплачує завдяки "надзвичайно успішному" газовому договору Тимошенко", - переконаний Калашников.

Він також указав на збитки України від газових контрактів: "За підрахунками експертів, за три роки дії газових угод Тимошенко Україна вже переплатила за російське паливо 75 мільярдів гривень. У 2012 році, якщо не вдасться зруйнувати кабальний десятирічний договір, переплата української економіки становитиме ще 51 мільярд", - сказав політик.

Калашников зазначив, що 126 мільярдів гривень - це сума очікуваних переплат від газового контракту за 4 роки, включаючи 2012-й. "Це 2,8 тисячі гривень, вийнятих з кишені кожного з 45 мільйонів жителів України. Це 10 тисяч до пенсії кожного з 13 мільйонів українських пенсіонерів. А ще це по 210 тисяч гривень кожному військовому пенсіонеру (їх у нашій країні близько 600 тисяч) або по 700 тисяч гривень кожному військовослужбовцю", - підкреслив голова "Загальновійськового союзу України".