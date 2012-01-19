У Попова пояснили, чому вже демонтують ялинку

У Києві у зв’язку із проведенням святкового концерту з нагоди відзначення Дня Соборності та Свободи на Майдані Незалежності 22 січня розпочато демонтаж новорічної ялинки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, 22 січня столиця вперше відзначатиме День Соборності та Свободи України.

З нагоди свята у Києві у неділю відбудеться низка урочистих заходів, а також великий концерт на головній площі міста.

У КМДА повідомили, що у концерті візьмуть участь, зокрема, гурти «Мандри», «Скай», «ТіК», «Друга Ріка», співачки ДЖАМАЛА та Альона ВІННИЦЬКА. Початок концерту - о 17.00.

Згідно із затвердженим планом свята, 22 січня відбудеться урочисте покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському.

Урочистості на честь свята відбудуться у Національному палаці мистецтв «Україна» за участі представників виконавчої влади усіх рівнів, депутатів, дипломатичного корпусу, громадськості.

Також урочисті збори відбудуться у кожному районі міста.

У музеях і бібліотеках розміщено книжкові виставки, фотовиставки, експозиції з історії Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, їхньої ролі у процесі здобуття Незалежності України.

У навчально-виховних закладах вже почали проводити лекції, семінарські заняття, науково-практичні конференції та вечори пам’яті.

Як відомо, 18 січня у Києві розпочався демонтаж головної новорічної ялинки України.

Відповідно до указу Президента, прийнятого 30 грудня 2011 року «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат та професійних свят», цього року Україна вперше святкує День Соборності та Свободи.