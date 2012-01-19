Філарет: Я був пов'язаний з КДБ, як і всі архієреї за радянських часів

Глава Української православної церкви Київського патріархату Патріарх Київський і всієї Русі України Філарет в інтерв`ю журналу Weekly.uaрозповів, звідки беруться звинувачення в тому, що він був пов`язаний з КДБ.

За словами патріарха, з Комітетом держбезпеки були пов`язані всі без винятку архієреї. «Всі без винятку! За радянських часів ніхто не міг стати архієреєм, якщо на це не давав згоди КДБ. Тому стверджувати, що я не був пов`язаний з КДБ, було б неправдою. Був пов`язаний, як і всі», - зазначив Патріарх Філарет.

При цьому він стверджує, що жодних звань у нього не було. «Це все домисли. Потрібно врахувати, що в радянській тоталітарній державі все було під контролем. Я повинен був погоджувати свою діяльність з державою. Наприклад, архієрей не мав права призначити священика на парафію без згоди КДБ», - сказав глава УПЦ КП.

Він зазначив, що ставлення з боку спецслужби до нього було обережне, спроби схилити до співпраці ні до чого не приводили. «Знали, що я не піду на доноси на своїх братів. Знали до останнього часу. І зараз знають», - зазначив Патріарх Філарет.