Ар'єв - Вовку: Ви суддя чи гестапівець?

Із зали Печерського райсуду Києва, де розглядається кримінальна справа за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, видалено усіх осіб, які не є учасниками процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу після перерви, під час якої Ю.ЛУЦЕНКУ надавалась медична допомога, оголосив головуючий у процесі суддя Сергій ВОВК, а підставою для прийняття такого рішення стала неналежна поведінка народних депутатів Володимира АР’ЄВА та Сергія ПАВЛОВСЬКОГО.

В.АР’ЄВ, зокрема, після того, як суд вирішив продовжити судове засідання, голосно звернувся до С.ВОВКА: «Ви суддя чи гестаповець? Ви знущаєтесь над людиною, тим більше у це велике свято Водохрещі».

У свою чергу С.ПАВЛОВСЬКИЙ обізвав суддів «подонками».

Саме після цих слів, які, як і вислів В.АР’ЄВА, були занесені до протоколу засідання, суд прийняв рішення про примусове видалення із зали осіб, які не є учасниками засідання, у тому числі і вказаних народних депутатів, крім лікарів, які надавали Ю.ЛУЦЕНКУ медичну допомогу.

У засіданні суду оголошено в зв’язку з цим технічну перерву.