Азаров позитивно оцінив роботу Ярошенка на посаді міністра фінансів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у цілому позитивно оцінив роботу Федора ЯРОШЕНКА на посаді міністра фінансів у 2010-2011 роках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це М.АЗАРОВ сказав під час представлення колективу Міністерства фінансів нового керівника Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО

“Прем`єр-міністр у цілому позитивно оцінив роботу попереднього міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА у 2010-2011 рр., спрямовану на забезпечення виходу із кризи та стабілізацію фінансово-економічної ситуації в державі”, - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, Ф.ЯРОШЕНКО подякував колективу за плідну співпрацю та побажав новому керівнику Мінфіну “успіхів на такій відповідальній посаді”.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня В.ЯНУКОВИЧ прийняв заяву про відставку міністра фінансів Ф.ЯРОШЕНКА та призначив на цю посаду В.ХОРОШКОВСЬКОГО, який з березня 2010 року обіймав посаду голови СБУ.