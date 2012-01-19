Суд над Луценком триває: під дверима чекають шість свідків

Члени суддівської колегії Печерського райсуду Києва на чолі з головуючим суддею Сергієм ВОВКОМ відмовили у задоволенні клопотання адвокатів екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про відвід cуддів.

Як передає кореспондент УНІАН, оскільки журналістів разом із народними депутатами Володимиром АР’ЄВИМ і Андрієм ПАВЛОВСЬКИМ було видалено із зали засідань, такий висновок можна зробити, виходячи з того, що суд продовжив судове засідання, викликавши на допит чергового свідка.

Слід зазначити, що офіційно робочий день у Печерському суді триває з 09.00 до 18.00, втім судове засідання у справі Ю.ЛУЦЕНКА продовжується, і своєї черги на допит очікують з 9-ї ранку ще шестеро свідків.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвокати екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА заявили відвід усьому складу колегії суддів, яка розглядає справу їх підзахисного.

За словами адвоката Ю.ЛУЦЕНКА Олексія БАГАНЦЯ, підставою для такого клопотання стало, зокрема, безпідставне примусове видалення із зали судового засідання народних депутатів Володимира АР’ЄВА та Андрія ПАВЛОВСЬКОГО, проведення судового засідання за відсутності адвоката водія екс-міністра Леоніда ПРИСТУПЛЮКА та відсутність одного з адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА – Ігоря ФОМІНА.