Круглий стіл «Доктор Пі: аферист чи маніяк-убивця?»
У вівторок, 24 січня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Доктор Пі: аферист чи маніяк-убивця?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Як і чому історія «Доктора Пі» стала можливою в Україні?
Хто покривав Андрія СЛЮСАРЧУКА і сприяв його діяльності?
Яким чином людина без медичної освіти була багато разів допущена до проведення небезпечних операцій?
Хто відповість за результати операцій «Доктора Пі», зокрема – дитячі смерті?
Чи можливо уникнути повторення подібних трагедій в майбутньому?
Учасники круглого столу:
Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО, президент Gorshenin Group;
Соня КОШКІНА, шеф-редактор LB.ua;
Олександр БОГУЦЬКИЙ, генеральний директор телеканалу ICTV;
Олексій РЕЗНІКОВ, віце-президент Асоціації юристів України;
Микола ОБИХОД, екс-заступник генерального прокурора України;
Ольга БОГОМОЛЕЦЬ, заслужений лікар України, доктор медичних наук;
Семен ГЛУЗМАН, правозахисник, президент Асоціації психіатрів України.
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