У вівторок, 24 січня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Доктор Пі: аферист чи маніяк-убивця?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Як і чому історія «Доктора Пі» стала можливою в Україні?

Хто покривав Андрія СЛЮСАРЧУКА і сприяв його діяльності?

Яким чином людина без медичної освіти була багато разів допущена до проведення небезпечних операцій?

Хто відповість за результати операцій «Доктора Пі», зокрема – дитячі смерті?

Чи можливо уникнути повторення подібних трагедій в майбутньому?

Учасники круглого столу:

Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО, президент Gorshenin Group;

Соня КОШКІНА, шеф-редактор LB.ua;

Олександр БОГУЦЬКИЙ, генеральний директор телеканалу ICTV;

Олексій РЕЗНІКОВ, віце-президент Асоціації юристів України;

Микола ОБИХОД, екс-заступник генерального прокурора України;

Ольга БОГОМОЛЕЦЬ, заслужений лікар України, доктор медичних наук;

Семен ГЛУЗМАН, правозахисник, президент Асоціації психіатрів України.

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