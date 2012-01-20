Власенко назвав слідчих Тимошенко «гестапівцями»

Фахівці СБУ у Качанівській виправній колонії проводять з екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО слідчі дії, незважаючи на її поганий стан здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Харкові адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

«Стан здоров’я Юлії Володимирівни жодним чином не змінився. Юлія Володимирівна зараз лежить у слідчій кімнаті. Вона не може ані ходити, ані вставати. При цьому слідчі Служби безпеки протягом трьох годин проводять слідчі дії, які не мають жодного юридичного сенсу, не містять жодного юридичного навантаження, є взагалі алогічними, не є невідкладними. Наскільки я розумію, медичні працівники надали довідку, що з Ю.ТИМОШЕНКО можна проводити слідчі дії. Інакше як гестапівцями їх назвати, напевно, не можна», - заявив С.ВЛАСЕНКО.

За словами адвоката, слідчий йому повідомив, що зобов’язаний проводити слідчі дії з Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я вкотре запитав слідчого, чи може він проводити такі слідчі дії, припустимо, зі своєю дружиною, якщо вона в такому стані знаходиться, але слідчий опустив очі і сказав, що він має команду робити ці дії сьогодні, і він зобов’язаний зробити це сьогодні», - зауважив С.ВЛАСЕНКО.

Він вкотре заявив, що кримінальні переслідування і судові процеси у справах опозиціонерів свідчать про перетворення України на поліцейську державу.

«Я вважаю, що все, що зараз відбувається, є тим самим алгоритмом і сценарієм, за яким відбувалася «газова справа», за яким відбувалося розслідування справи Ю.ЛУЦЕНКА (екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА - УНІАН), за яким відбувалося розслідування у справі В.ІВАЩЕНКА (екс-тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА - УНИАН). В Україні нічого не змінилося. Президент ЯНУКОВИЧ може розказувати кому завгодно, що Україна - демократична країна. Україна – поліцейська держава, і про це знає і Європа, і, на жаль, світ. І на сьогодні, перед днем Євро-2012, ми змушені констатувати, що це дуже нагадує проведення Олімпіади у фашистській Німеччині 1936 року. Бо якщо Європа хоче цього, то це питання до Європи», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

На запитання журналістів розказати про зміст слідчих дій, С.ВЛАСЕНКО зазначив: «Я не маю права розголошувати слідчі дії, але я ще раз хочу підкреслити, що зазначені слідчі дії є абсолютно нелогічними. Слідчий не може відповісти на прості запитання, тому що відповіді у нього на це немає. Все, що стосується так званих «обвинувачень» Ю.ТИМОШЕНКО, воно до Ю.ТИМОШЕНКО немає ніякого відношення. Або воно стосується періоду, коли вона не працювала в корпорації ЄЕСУ. А на запитання, чим це доводиться, і що це взагалі відбувалося, слідчий говорить – вона давала усні вказівки».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО обвинувачувалась в організації приховування валютної виручки у сумі понад 165 млн. дол., розкраданні бюджетних коштів та ухиленні від сплати податків на загальну суму більше 47 млн. грн. шляхом запровадження фінансової схеми щодо розрахунків за товарно-матеріальні цінності корпорацією «Єдині енергетичні системи України» та приховуванні доходів з використанням офшорних компаній.

18 січня 2012 року СБУ закрила кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо діяльності компанії ЄЕСУ в частині організації приховування валютної виручки.

Розслідування ж справи за іншими епізодами «злочинної діяльності» Ю.ТИМОШЕНКО продовжується, підкреслили в СБУ.

За даними прес-центру, у зв`язку з перебуванням Ю.ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії № 54 Харківської області, кримінальну справу проти неї щодо діяльності ЄЕСУ направлено за підслідністю до слідчого відділу УСБУ у Харківській області.