СБУ завершила ще одну справу Тимошенко

Слідчий відділ Управління Служби безпеки України у Харківській області завершив розслідування кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у запровадженні корпорацією "Єдині енергетичні системи України" фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зокрема, йдеться про справу за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службового підроблення та в ухиленні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку.

"За цими епізодами розпочато ознайомлення обвинуваченої та захисників з матеріалами кримінальної справи", - уточнили в прес-центрі.

У зазначеній кримінальній справі органами прокуратури заявлено цивільний позов з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Таким чином, Ю.ТИМОШЕНКО обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191; ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Щодо вчинення інших злочинів, а саме організації ухилення від сплати понад 10 млн.грн. податків та замаху на розтрату чужого майна – коштів державного бюджету у сумі 405, 5 млн. доларів США, розслідування триває.