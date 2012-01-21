Чоловік Тимошенко починає кампанію на її захист

Олександр Тимошенко починає в Празі загальноєвропейську кампанію з метою звільнення своєї дружини Юлії Тимошенко. Про це, з посиланням на «Польське радіо» повідомляє Лівий берег.

Як повідомляється, допомагати йому буде колишній міністр економіки в уряді Тимошенко, який теж отримав політичний притулок у Чехії - Богдан Данилишин. Главою кампанії буде дочка ув'язненої Євгенія. Всі троє планують в рамках загальноєвропейської кампанії співпрацювати з багатьма організаціями в Чехії і Європі з метою "не тільки примусити владу України звільнити Юлію Тимошенко, але також активізувати опозиційні сили в боротьбі з Президентом України Віктором Януковичем».