Соціолог: нинішня влада втрачає довіру швидше «помаранчевої»

Розчарування в нинішній владі відбувається більш швидкими темпами, ніж у минулому, сказав в інтерв'ю ZN.UA директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.



«Якщо порівнювати з підтримкою діяльності попередньої влади після аналогічного терміну перебування її в „верхах“, тобто через два роки, то в неї оцінки були вищими», — повідомив соціолог.



На його думку, різниця між минулою і нинішньою владою в ступені шкоди для країни.



«На мій погляд, тоді нічого доброго не робилося. Зараз хорошого робиться рівно стільки ж, тобто нічого, проте є рішення, які реально погіршують ситуацію в країні. Відповідно, і оцінка людьми цієї влади низька», — сказав він.



«У влади є великі прорахунки. Збагачуючись за час перебування при владі, люди потім дуже багато втрачають, а в разі зміни влади можуть втратити ще більше. Те, що зробили з Тимошенко, — це найстрашніший сон, який може приснитися Януковичу, коли його переоберуть. Люди при владі не можуть зрозуміти, що економічний рівень в Україні такий низький, що підняти його нескладно. Складно підняти життєвий рівень у Японії, Швейцарії, Голландії, де він і без того дуже високий, — там це дійсно проблема, що вимагає нестандартних підходів. В Україні ж настільки очевидно, де є „виток грошей“ ... І той, хто зможе забезпечити країні економічне зростання, забезпечить собі підтримку електорату без додаткових зусиль на дуже тривалий час», — впевнений А.Биченко.