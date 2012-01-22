Яценюк: опозиція створить слідчий комітет

Лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК запевняє, що об’єднана опозиція після виборів до парламенту створить слідчий комітет з приводу зловживань сьогоднішньої влади.

Про це він заявив сьогодні журналістам після закінчення мітингу з приводу Дня Соборності та Свободи на Софійській площі, передає корреспондент УНІАН.

«Ми притягнемо до відповідальності тих, хто сьогодні знущається з українців. Одним з перших рішень буде створення спеціального слідчого комітету з приводу тих зловживань і злочинів, які вчинила сьогоднішня влада», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що об’єднана опозиція після виборів до парламенту сформує демократичну більшість у Верховній Раді.

«Знайте про те, що ті, хто сьогодні знущається над Україною, над українцями, сидячи у владних кабінетах - чи то в адміністрації Президента, чи то в уряду, чи то у Верховній Раді – понесе відповідальність. Понесе відповідальність не тільки перед Богом, а також перед незалежним і справедливим судом», - запевнив А.ЯЦЕНЮК.