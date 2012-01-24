Янукович: Україна шукатиме альтернативу російському газу

Україна продовжить працювати над збільшенням власного видобутку енергоносіїв та шукатиме альтернативу російському газу.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в ексклюзивному інтерв’ю для спільного проекту New York Times News Service & Syndicate и «Сегодня Мультимедиа» - альманаху «Україна і світ 2012. Глобальний порядок денний», повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, вже у 2011 році Україна вийшла на більші обсяги видобутку власного газу - і надалі їх нарощуватиме.

Він звернув окрему увагу на важливість для України пошуку альтернативних видів енергоносіїв. «Два роки тому ми вирішили піти шляхом збільшення власного видобутку енергоносіїв. Ми фактично на 14 мільйонів тонн за два роки збільшили обсяги видобутку вугілля. Це дуже серйозно, і ми йдемо й далі цим шляхом», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, торік в Україні було видобуто 82 мільйони тонн вугілля, і сьогодні профіцит цього енергоресурсу становить мінімум 5 мільйонів тонн. «Ми можемо використати вугілля як енергоносій, що заміщує газ, застосувавши відповідні технології у різних галузях: у металургії, в енергетиці тощо», - зазначив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ, крім того, підкреслив важливість оптимізації споживання енергоносіїв.

Він вкотре наголосив, що сьогодні Україна платить непомірну ціну за російський газ. «Це проблема, яку ми отримали у спадщину, і сьогодні вона нас тримає, як зашморг. Тому що ціна на газ 516 доларів - це найвища ціна у світі... Чому в нас газ найдорожчий у світі? Такий підхід несправедливий, і зовсім незрозуміло, за що Україну покарали такою ціною. Ось на це питання ми й шукаємо відповідь, продовжуючи переговори з Росією», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він особливо наголосив: результати українсько-російських газових переговорів відповідатимуть національним інтересам нашої держави.

Водночас глава держави зауважив: незважаючи на високу вартість газу для України, влада зробила все, щоб його ціна для населення не збільшувалася. «МВФ, наприклад, вимагав збільшити тарифи на газ для населення й для теплокомуненерго. А це означає - підвищити тарифи на оплату квартир більш ніж на 100% і, звісно, тарифи на споживання газу для населення, за рахунок цього компенсувати дефіцит коштів. Ми розуміли, що таке навантаження для населення - надмірне, і на це не пішли», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.