Прокуратура візьметься за 75-річного свекра Тимошенко

Апеляційний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі переслідувати Геннадія ТИМОШЕНКА і Антоніну БОЛЮРУ за справами ЄЕСУ, незважаючи на рішення двох палат Верховного Суду України від 2005 року про їх невинуватість. Про це повідомив журналістам адвокат Г.ТИМОШЕНКА і А.БОЛЮРИ Любомир ДРОЗДОВСЬКИЙ після судового засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, адвокат розповів, що Апеляційний суд Києва сьогодні відмовив захисту Г.ТИМОШЕНКА і А.БОЛЮРИ, який оскаржував постанову Шевченківського райсуду Києва, якою прокуратурі продовжили до майже 7 років термін касаційного оскарження попередніх судових рішень, що визнавали А.БОЛЮРУ та Г.ТИМОШЕНКА невинуватими та доводили безпідставність усіх порушених проти них кримінальних справи.

«Практично через сім років після рішення Верховного Суду Генпрокуратура звернулася до Шевченківського райсуду, і Шевченківський райсуд відновив прокуратурі строк для подання касаційної скарги, який становить три місяці, і на вказану постанову суду нами була подана апеляційна скарга», - повідомив Л.ДРОЗДОВСЬКИЙ.

«Але, незважаючи на те, що ми оскаржили це в апеляційному порядку, випереджаючи час, Вищий спеціалізований суд розглянув касаційну скаргу Генпрокуратури і змінив підстави закриття кримінальної справи з відсутності в діях обвинувачених складу злочину на закриття кримінальної справи за давністю», - сказав адвокат.

За словами Л.ДРОЗДОВСЬКОГО, таке рішення суду дає можливість силовим структурам продовжувати розслідування у справі ЄЕСУ «і чинити політичний тиск на Юлію ТИМОШЕНКО через її родичів та близьких».

«Ми розуміємо, що прийняті раніше судові рішення вже призвели до того, що чоловіку Ю.ТИМОШЕНКО довелося просити притулку в інших країнах», - підкреслив він.

«Сьогоднішнє рішення суду доводить те, що отримати в українських судах вмотивовані рішення у політичних справах практично неможливо», - додав адвокат.

На його думку, сьогоднішнім рішенням «влада і силові структури хочуть дотиснути Ю.ТИМОШЕНКО через кримінальні справи проти її свекра Геннадія ТИМОШЕНКА».

Як наголосив адвокат, Г.ТИМОШЕНКО – «особа похилого віку, йому вже 75 років і він є інвалідом І групи, у нього тяжкий стан здоров’я. Інвалідність він отримав в 2004 році, перебуваючи в СІЗО за сфабрикованими звинуваченнями».

Л.ДРОЗДОВСЬКИЙ вважає, що «використовувати найближче оточення для політичного тиску - є найбільш аморальним».

Адвокат також повідомив, що захист домагатиметься того, щоб кримінальні справи, порушені проти Г.ТИМОШЕНКА і А.БОЛЮРИ, були закриті «на підставі їх невинуватості, що було уже доведено рішеннями Верховного Суду у 2005 році».

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2004 року Шевченківський райсуд Києва прийняв рішення про закриття кримінальних справ проти керівників корпорації «Єдині енергетичні системи України» Г.ТИМОШЕНКА та А.БОЛЮРИ.

У січні 2005 року Генеральна прокуратура України закрила усі кримінальні справи, порушені у 1996 році проти Ю.ТИМОШЕНКО і керівників корпорації "Єдині енергетичні системи України" Олександра ТИМОШЕНКА, Г.ТИМОШЕНКА, А.БОЛЮРИ, Євгена ШАГО і Лідії СОКОЛЬЧЕНКО.

19 листопада 2005 року Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що 18 листопада 2005 р. Верховний Суд України за участю 46 суддів виніс ухвалу, що кримінальні справи проти Ю.ТИМОШЕНКО та її родини, а також колишніх керівників ЄЕСУ Є.ШАГО, А.БОЛЮРИ і Л.СОКОЛЬЧЕНКО, «в частині обвинувачень» закриті згідно з законодавством – «за відсутністю складу злочину». Вона наголосила, що всі права цих людей поновлено. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, це були нахабні політичні репресії.

Однак, восени 2011 року Генеральна прокуратура оскаржила рішення Шевченківського райсуду Києва від 2004 року про закриття кримінальних справ проти Г.ТИМОШЕНКА і А.БОЛЮРИ.

17 листопада 2011 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ визнав незаконним закриття кримінальної справи у 2004 році, порушеної проти Г.ТИМОШЕНКА та А.БОЛЮРИ, але закрив провадження у справі у зв’язку із закінченням терміну давнини. Як зазначається в ухвалі, «касаційну скаргу заступника генерального прокурора задовольнити, постанову Шевченківського районного суду про закриття кримінальної справи за ст. 6 п. 2 скасувати», закрити справу за закінченням терміну давнини.