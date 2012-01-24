МНС чекає повеней в Україні ще взимку

Повінь може розпочатися раніше за календарну весну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив директор Департаменту управління рятувальними силами МНС України Григорій МАРЧЕНКО.

Він зауважив, що наразі проводиться підготовка сил Міністерства надзвичайних ситуацій до льодоходу та весняної повені.

Територію України було умовно розділено на 8 сегментів, відповідно до чого здійснено розрахунок сил МНС.

Г.МАРЧЕНКО повідомив, що готується 40 тис. особового складу МНС, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державного агентства водних ресурсів, Мінінфраструктури, Мінергетики та Мінрегіонбуд.

Для боротьби з повінню підготовлено 14 одиниць авіаційної техніки.

Також, за словами Г.МАРЧЕНКА, особливу увагу буде приділено захисту гідроспоруд та мостів від повеневих вод.