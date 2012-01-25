Вже у лютому на вулицю виженуть кожного десятого підлеглого Попова

У ході адміністративної реформи вже в лютому скоротять 10-15% службовців КМДА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні під час брифінгу голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Він підкреслив, що відбуватиметься не просто скорочення штату, а й реформування підрозділів. «Не тільки скорочення, а й переформатування системи управління у функціональному плані відбудеться. Це дуже важливий момент і не дуже простий. Скорочення може відбутися на етапі лютого. Я думаю, що десь на 10-15%», - сказав О.ПОПОВ.