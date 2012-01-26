ПАРЄ схвалила резолюцію по Україні

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) стурбована станом здоров’я ув’язнених колишніх урядовців України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”, схваленій сьогодні на сесії ПАРЄ в Страсбурзі.

За резолюцію проголосували 69 депутатів, проти - 8, утрималися - 14.

“Асамблея відзначає зі стурбованістю повідомлення, що здоров’я колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА, які перебувають в попередньому ув’язненні, стрімко погіршується, і що обом потрібне медичне лікування за межами тюремної системи”, - написано в документі.

У зв’язку з чим в резолюції висловлюється заклик звільнити цих осіб в очікуванні суду, щонайменше з гуманітарних причин.

Депутати також висловили стурбованість погіршенням здоров’я колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та закликали владу дозволити без передумов проведення медичного обстеження і, за необхідності, надання лікування незалежними лікарями не з тюремної служби.