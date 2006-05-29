Черновецький привітав пастора Аделаджа

У неділю в Легкоатлетичному манежі Києва близько півтора тисяч прихожан церкви «Посольство Боже» відзначили день народження пастора Сандея АДЕЛАДЖА. Привітати пастора з його 39-річчям прийшов мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він подарував пастору букет червоних троянд, після чого виступив з 20-хвилинною промовою, повідомляє офіційний сайт «Посольства благословенного царства божого для всіх народів».

Свій виступ Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розпочав із подяки пастору за внесок, який той зробив в його становлення як християнина. «Наш пастор – хороший представник Бога на землі», - сказав мер столиці.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пригадав, як 10 років тому прийшов до церкви, де познайомився з С.АДЕЛАДЖА. «Я прийшов за голосами, а отримав віру. Пастор, моя любов і моя шана завжди з Вами. Я Вас люблю!», - сказав київський мер.