Мер Миргорода став регіоналом

Вручили партквиток

Сьогодні на 13-й конференції Полтавської обласної організації Партії регіонів міський голова Миргорода Сергій СОЛОМАХА вступив до лав Партії регіонів. Як передає кореспондент УНІАН, партквиток мерові вручив голова Полтавської обласної державної адміністрації, за сумісництвом голова облорганізації Партії регіонів Олександр УДОВИЧЕНКО. Крім того, до лав Партії регіонів вступив керівник обласної державної телерадіокомпанії "Лтава" Микола ЛЯПОНЕНКО.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter