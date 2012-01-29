Горбачов закликав до скасування самодержавства в Росії

Колишній президент СРСР Михайло Горбачов запропонував провести в Росії референдум щодо оновлення Конституції і скасування "самодержавства". Ці пропозиції сформульовані у статті Горбачова, опублікованій в "Новой газете".



На думку Горбачова, масові акції протесту, які пройшли в містах Росії після виборів в Держдуму, свідчать не тільки про невдоволення підтасовуваннями на виборах, а й про невдоволення існуючою владою. При цьому грудневі події показали, що російське суспільство готове заявити про свої права.



Те, що відбувається в Росії Горбачов назвав серйозним політичним і конституційною кризою: "У демократичній державі не повинно бути так, щоб одна партія чи 'група однодумців' приватизувала владу, - пише Горбачов. - Влада не повинна стояти над суспільством, над законом".



При цьому авторитарний характер влади був закріплений в Конституції 1993 року, яка створювалася в умовах боротьби між виконавчою і законодавчою гілками влади. Тому основний закон РФ, хоч і визнає ідеологічне та політичне різноманіття, хоч і проголошує основи правової держави, де влада виходить від народу, тим не менш наділяє президента "фактично необмеженими повноваженнями".



На думку Горбачова, підсумовує Лента.ру, для політичної та економічної модернізації необхідно оновлення Конституції. Реальний шлях до оновлення - референдум, на який екс-президент СРСР пропонує винести одне питання: чи підтримуєте ви політичну і конституційну реформи, які ліквідували б "самодержавство" і гарантували народовладдя?