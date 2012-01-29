Британія виведе війська з Афганістану

02:18, 29 січня 2012
Політика
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Прем'єр-міністр підтвердив

Прем'єр-міністрВеликобританіїДевідКемеронпідтвердив,щовсі британськівійськовослужбовцібудутьвиведеніз Афганістанудокінця2014 року,повідомляєРадіоСвобода.

НазустрічівпередмістіЛондоназпрезидентомАфганістануХамідомКарзаєм,якийприбувдо Британіїз візитом,Кемеронзазначив, що іпісля виведеннявійськ йогокраїнабудепідтримуватиАфганістан іналаштованана "довгостроковепартнерство" зКабулом.Заразв Афганістаніу складі міжнароднихсилрозміщеніпонад 9тисяч британськихвійськовослужбовців.

НапередодніпрезидентФранціїНіколяСаркозіна зустрічіз Карзаємзаявив,що Франціявиведесвоївійськанарік раніше, ніжпланувалося.ФранцузьківійськовослужбовцізалишатьАфганістан ужедокінця 2013року.

СполученіШтатиранішезаявляли,що докінця 2014року повинназавершитисяпередачавідповідальностіза безпекувАфганістані відміжнароднихсил -місцевої арміїі правоохоронних органів.

 

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