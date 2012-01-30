Вовк знову взявся за Луценка

Печерський районний суд Києва сьогодні на засіданні продовжує вивчення матеріалів справи екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, головує на судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський райсуд з кінця травня 2011 року розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.

27 січня суд закінчив стадію допитів свідків та оголошення їхніх показів, наданих під час досудового слідства, і розпочав вивчення матеріалів справи.