Київські школи можуть призупинити навчання вже у середу

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов провів апаратну нараду, яка присвячувалась питанням роботи житлового господарства, а також установ соціальної інфраструктури в умовах значного зниження температури. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Олександр Попов доручив Головному управлінню освіти та науки КМДА підготувати проект розпорядження про тимчасове призупинення занять у школах, за умови зниження температури.

Так, якщо стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки - 20ºС, у загальноосвітніх навчальних закладах столиці будуть призупинені заняття для учнів 1 – 4 класів. Учні 5 – 12 класів залишаться вдома за умови похолодання до 24ºС нижче нуля, сильного вітру (більше 5 м/с) та при підвищенні вологості повітря понад 80%.

«За прогнозами синоптиків значне зниження температури варто очікувати вже 1 лютого. Тому, школи мають бути готові тимчасово призупинити навчання вже в середу, якщо температура знизиться до - 20, аби вберегти наших дітей від переохолодження, та, як наслідок, захворювань», – підкреслив Олександр Попов.

Він також доручив Головному управлінню охорони здоров’я провести додаткову роз’яснювальну роботу щодо попередження переохолодження та обмороження.

Нагадаємо, що медики закликають киян та гостей столиці одягатися тепло, захищати відкриті ділянки шкіри – вдягати рукавички, а ніс та вуха захищати шапкою, шарфом, піднятим коміром.

У Головному управлінні охорони здоров’я радять – при тривалому перебуванні на вулиці, варто мати додатковий одяг, кожні півгодини-годину заходити у тепле приміщення, а також вживати висококалорійні продукти.

Спеціалісти підкреслюють – не можна виходити на мороз голодним. У холодну погоду варто також утриматися від вживання алкоголю – міцні напої сприяють втраті тепла тіла.

При появі перших симптомів переохолодження – воскових плям та оніміння шкіри необхідно якнайшвидше перейти до теплого приміщення. У разі обмороження слід негайно звернутися до лікаря. Не можна чіпати обморожені ділянки тіла. При відмороженні слід дотримуватися принципу «внутрішнього зігрівання» уражених тканин – накладати термоізолюючі пов`язки (ватно - марлеві, бавовняні тощо), вживати теплі напої. У жодному разі не можна зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою, або біля гарячих батарей, тому що це може призвести до значного поглиблення ураження.

Подбає влада і про найбільш вразливі категорії населення міста. За дорученням Олександра Попова соціальні служби активізують роботу з надання допомоги тим, хто не має постійного житла. Так, вже сьогодні у столиці відкрилися додаткові пункти обігріву, де безхатченки можуть зігрітися та отримати теплу їжу.

Зокрема, у Голосіївському районі такі намети встановлено за адресою вул. Касіяна, 7 (на території державної пожежної частини № 35), а також на території 4 ринків – «Володимирський ринок» (вул. Горького, 115), «Одеський» (просп. Академіка Глушкова, 32-38), «Деміївський» (вул. Ізюмська, 1), ринок «Теремки-2» (вул. Лятошинського, 14).

У Святошинському районі пункт обігріву облаштовано за адресою просп. Леся Курбаса, 8, у парковій зоні біля кінотеатру «Лейпциг». А у Шевченківському районі мобільний пункт обігріву розташований у парку «Нивки», на просп. Перемоги, 84. У кожному з цих пунктів цілодобово чергують рятувальники та працівники соціальних служб.