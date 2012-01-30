Кабмін хоче уникнути страйку на Укрпатенті

Кабінет міністрів України доручив Міністерству освіти і науки, молоді і спорту вжити всіх необхідних заходів з метою врегулювання трудового конфлікту на державному підприємстві "Укрпатент".

Як передає сайт «Подробиці»,таке рішення було ухвалене за наслідками розгляду звернення трудового колективу держпідприємства, повідомив заступник директора Департаменту інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ Євген КРАВЕЦЬ.

За його словами, співробітники "Укрпатенту" повідомляли про готовність колективу до страйку у зв`язку з тим, що керівництво Державної служби інтелектуальної власності порушило трудове законодавство щодо директора "Укрпатенту" Алли ЖАРИНОВОЇ та кількох її заступників, а також через інші дії керівництва цієї Служби, які, на думку колективу, можуть нашкодити і навіть зруйнувати вітчизняну систему охорони інтелектуальної власності.

Є.КРАВЕЦЬ відзначив, що Кабмін занепокоїла заява співробітників "Укрпатенту" щодо недовіри голові Держслужби інтелектуальної власності Миколі ПАЛАДІЮ і його заступникам, а також щодо готовності розпочати безстроковий страйк. "Страйк колективу може призвести не лише до тяжких наслідків економічного характеру, а й до політичних наслідків міжнародного рівня", - підкреслив він.