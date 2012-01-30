Депутат: зробимо все можливе, щоб Нобелівська премія дісталася Тимошенко

Норвезький нобелівський комітет отримав заявку на включення Юлії ТИМОШЕНКО до списку номінантів на присудження премії миру. Про це повідомила журналістам лідер УСДП, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за словами лідера УСДП, факт отримання заявки від неї у телефонній розмові підтвердив один зі співробітників секретаріату Нобелівського комітету з присудження премії миру. Згідно з процедурою, лист з офіційним підтвердженням буде надіслано у березні.

Разом з тим, Н.КОРОЛЕВСЬКА оголосила про початок громадської кампанії в Україні та на міжнародному рівні на підтримку присудження Ю.ТИМОШЕНКО Нобелівської премії миру.

«Громадська кампанія на підтримку висування Ю.ТИМОШЕНКО на Нобелівську премію миру триватиме аж до моменту офіційного оголошення лауреатів премії. Ми зробимо все можливе, щоб премія миру 2012 року була присуджена лідеру української опозиції Ю.ТИМОШЕНКО», – сказала народний депутат.

Нагадаємо, в грудні 2011 року Н.КОРОЛЕВСЬКА надіслала заявку до Нобелівського комітету на присудження Ю.ТИМОШЕНКО Нобелівської премії миру «За безкомпромісну боротьбу за економічні та політичні свободи». Також заявки на висунення Ю.ТИМОШЕНКО на Нобелівську премію миру спрямували до Нобелівського комітету народні депутати Євген СУСЛОВ та Олексій ЛОГВИНЕНКО.

Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА звернулася до політиків зі світовим ім`ям, громадським діячам, правозахисникам – лауреатам Нобелівської премії миру різних років – з пропозицією від їхнього імені висунути Ю.ТИМОШЕНКО на Нобелівську премію миру. Зокрема, вона надіслала листи Бараку ОБАМІ, Шимону ПЕРЕСУ, Леху ВАЛЕНСІ, Нельсону МАНДЕЛІ, Далай ЛАМІ та багатьом іншим.

Прийом Нобелівським комітетом заявок на висунення кандидатур лауреатів Нобелівської премії миру завершується 1 лютого.