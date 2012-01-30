В Одеській мерії почалися кадрові чистки

Виконуючим обов`язки першого заступника міського голови Одеси призначено Миколу ІЛЬЧЕНКА, який раніше працював на посаді віце-мера Одеси.

Про це повідомили сьогодні УНІАН в Управлінні інформації міськради.

Перший заступник міського голови, затверджений першою сесією Одеської міськради 6 скликання Сергій ЧЕРНЕНКО, написав заяву про відставку, яку підписав мер міста Олексій КОСТУСЄВ.

Крім того, звільнені із займаних посад за власним бажанням керівники структур транспортного комплексу. Зокрема, директор КП «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» Іван КОЄВ і начальник транспортного комплексу міськради Олександр СОШЕНКО.

За деякими даними, найближчим часом на посаду віце-мера Одеси може бути призначений Анатолій КОВАЛЬОВ - один з нинішніх радників міського голови.

Як повідомлялося, нинішній в.о. першого віце-мера Одеси М.ІЛЬЧЕНКО був затриманий 23 вересня минулого року представниками столичних правоохоронних органів за підозрою в причетності до хабарництва. Разом з ним були затримані депутат Одеської міськради від Партії регіонів Олег ГОЦУЛЯК і начальник КП "Побережжя" Олег КУХТЕЙ.

Деякий час М.ІЛЬЧЕНКО перебував у Лук`янівському СІЗО в Києві, потім був звільнений з-під варти.