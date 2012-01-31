Представляти інтереси Луценка в суді США буде компанія, що займається позовом Тимошенко

Інтереси екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА у Федеральному суді округу Колумбія представляє компанія McCallion & Associates LLP.

Про це пише видання “КоммерсантЪ-Украина” (№12 від 31 січня).

За даними видання, компанія була заснована в 2001 році і спеціалізується, зокрема, на справах, пов`язаних із захистом прав людини. Саме McCallion & Associates LLP представляла інтереси екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка в квітні 2011 року подала до Окружного суду Нью-Йорка позов до компанії RosUkrEnergo. За інформацією газети, надання юридичної допомоги фінансується представниками фракції "Наша Україна - Народна самооборона".

У разі, якщо Окружний суд прийме рішення на користь Ю.ЛУЦЕНКА, воно не буде обов`язковим до виконання на території України. "Договору про взаємне визнання судових рішень із США в нас немає, але український суд може визнати іноземне судове рішення і допустити його до виконання на території України за принципом взаємності", — зазначив юрист однієї з юридичних компаній Арсен МІЛЮТІН.

Суть цього принципу полягає в тому, що якщо український суд визнає, що країна, котра винесла судову ухвалу, не ігнорує українські судові рішення, то тоді й Україна може погодитися виконати рішення іноземного суду. У разі прийняття американським судом рішення в цій справі, чи визнавати його на території України і чи виконувати, вирішуватиме районний суд. "Це абсолютно нормальна, поширена практика. Інша річ, що якщо до цього дійде, українська сторона заперечуватиме проти визнання такого рішення, посилаючись на те, що Америка не визнає українські судові рішення", — припустив адвокат.

У той же час А.МІЛЮТІН підкреслив, що рішення, прийняті американськими судами, визнаються в усьому світі. "Головний сенс у тому, що таке рішення забезпечить переслідування особи, стосовно якої винесена судова ухвала, по всьому світу. Це буде крутіше, ніж визнання цього рішення в Україні", — зазначив юрист.

Справа знаходиться у провадженні судді Колін КОЛЛАР-КОТЕЛЛІ. У неї є досвід розгляду справ стосовно осіб, котрі знаходяться в місцях ув’язнення. Так, у вересні 2009 року вона прийняла рішення, на підставі якого був звільнений громадянин Кувейту Фад аль-РАБІ, який утримувався сім років у в`язниці Гуантанамо. Суддя дійшла висновку, що у прокурорів не було достатніх підстав для такого тривалого утримання його у в`язниці.

Як повідомлялося, у позові Ю.ЛУЦЕНКО вимагає визнати його кримінальне переслідування незаконним і політично мотивованим, а також стягти на його користь компенсацію моральної шкоди, сума якої в заяві не уточнюється.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року. Він утримується в Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідків, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.