Багато хто з користувачів вважають за краще створювати свій локальний профіль в офлайні.

Microsoft ускладнила життя користувачам, які не хочуть створювати профіль у Windows 11 з обов'язковою прив'язкою до облікового запису Microsoft, а вважають за краще створювати свій локальний профіль, уникаючи необхідності підключення до інтернету під час встановлення.

Раніше цього року Microsoft вимкнула команду bypassnro, яка давала змогу обходити вимогу до онлайн-акаунту, чим викликала обурення серед Windows-юзерів. Однак тоді ентузіасти швидко знайшли можливість створювати цей обліковий запис вручну, копіюючи кілька рядків у реєстр.

Тепер же компанія прибрала і цей спосіб. Відповідні зміни вже інтегровані в нову тестову збірку Windows 11. Поки що нова збірка тільки тестується, але в майбутньому оновлення отримають всі користувачі Windows.

"Ми видаляємо відомі методи створення локальних облікових записів у процесі інсталяції Windows 11, оскільки вони пропускають деякі критично важливі екрани налаштувань і залишають користувачів із пристроєм, не повністю придатним для використання" – прокоментував цю зміну представник Microsoft.

Журналісти видання Neowin пояснили, що багато користувачів не люблять створювати акаунти Microsoft. Вони залишаються з локальним обліковим записом з багатьох причин: такий варіант дає змогу уникнути перегляду безлічі видів інтегрованої в систему реклами, відмовитися від обов'язкового резервного копіювання в OneDrive і примусового шифрування BitLocker.

Нагадаємо, підтримка Windows 10 закінчиться рівно через тиждень. Після чого для цієї ОС більше не виходитимуть оновлення безпеки та виправлення помилок. Користувачі можуть оновитися до Windows 11, купити розширену підтримку ESU для Windows 10 або перейти на Linux.

За даними StatCounter, у вересні світова частка Windows 11 подолала позначку в 49%, а Windows 10 опустилася до 40%. При цьому "десятка" все ще залишається найпопулярнішою ОС від Microsoft серед українців.

