При цьому більше половини європейців сумніваються, що континент готовий до затяжного конфлікту з точки зору військової потужності.

Серед населення Європи зменшилася підтримка зростання видатків на оборону, попри посилення російських провокацій. Про це пише Euractiv, посилаючись на результати соціологічного опитування Polling Europe.

Згідно з опитуванням, проведеним 17-19 вересня, майже через тиждень після того, як 19 російських безпілотників вторглися в повітряний простір Польщі, з понад 5400 опитаних респондентів дві третини (67%) заявили, що виступають за збільшення оборонних інвестицій. Це на 7% менше, ніж 74% за результатами опитування у квітні 2024 року.

При цьому дані показують велику різницю в поглядах населення в різних регіонах. Так, збільшення оборонних бюджетів підтримують 59% респондентів у Південній Європі, порівняно з 76% у Центральній та Східній Європі та 73% у Північній Європі.

Відео дня

При цьому в Південній Європі розкид по країнах у деяких випадках дуже високий. Так, в Італії 48% респондентів підтримують збільшення оборонних витрат, тоді як в Іспанії їхня частка становить 68%.

А в Польщі 86% респондентів рішуче підтримали збільшення витрат. Як зазначає Euractiv, це не дивно з огляду на її спільний кордон із Росією

Загалом, більше половини європейців (52%) не переконані, що континент у військовому плані готовий до тривалого військового конфлікту з третьою країною. 26% відповіли, що Європа "трохи" готова, тоді як стільки ж переконані, що Європа "зовсім не готова".

Дев'ять відсотків не змогли відповісти на запитання, а 10% з оптимізмом оцінили рівень готовності. При цьому 29% вважають Європу "частково" готовою до такого конфлікту.

Загалом, північна (43%) і центральна Європа (46%) налаштовані оптимістичніше, ніж південна (35%). Іспанія знову виділяється серед своїх сусідів: тут більше респондентів (47%) вважають Європу готовою, ніж неготовою (42%).

Росія посилює провокації в Європі

Як зазначають аналітики ISW, Росія вступила в першу фазу підготовки для переходу до більш високого рівня війни з НАТО.

При цьому вказується, що такими провокаціями Росія прагне посіяти страх серед європейського населення і підірвати рішучість НАТО. А широкий спектр типів і місць атак покликаний створити відчуття того, що загроза насильства поширюється по всій Європі.

При цьому, як пише колумніст Bloomberg Гел Брендс, зараз до цих дій долучається Китай, який здійснює кібератаки та підтримує спільні з Росією дезінформаційні кампанії.

Вас також можуть зацікавити новини: