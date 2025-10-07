Подорожувальників закликають зберігати спокій та завчасно прибувати до аеропортів.

До системи в’їзду-виїзду Європейського Союзу (EES), загальний старт якої анонсований на 12 жовтня, саме у неділю готова доєднатися ще одна країна ЄС - Чехія.

Як пише The Independent, проєкт цифрового контролю кордонів об’єднає з єдиною центральною базою даних всі пункти перетину в межах Шенгенської зони, окрім Ірландії та Кіпру, а також Ісландії, Норвегії і Швейцарії.

"Мета системи — посилити боротьбу зі злочинністю та забезпечити дотримання правила перебування не більше 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду, яке поширюється на громадян Великої Британії та інших третіх країн", - пише ЗМІ.

Відео дня

Подорожувальникам потрібно буде створити цифровий запис, що міститиме відбитки пальців і біометричні дані обличчя, під час в’їзду або виїзду через зовнішній кордон Шенгену. Це стосуватиметься міжнародних аеропортів, морських портів, залізничних станцій і автомобільних пунктів пропуску.

Хоча держави-члени ЄС, зазначають журналісти, мають право "приєднуватися" до EES, до 9 квітня 2026 року, Естонія, Люксембург, а і тепер Чехія заявили, що готові перевіряти кожного подорожувальника вже від старту дії системи.

Водночас інші країни ЄС до нової системи перетину кордону рухаються повільніше. Зокрема, уряд Нідерландів повідомив, що не всі подорожувальники, на яких поширюється дія EES, будуть зареєстровані з першого дня у всіх пунктах пропуску. І не всі дані подорожувальників будуть внесені одразу. В Нідерландах штампування паспортів збережеться протягом шести місяців і буде скасоване з 10 квітня 2026 року.

Як EES працюватиме у Чехії

Як повідомило посольство Чехії у Лондоні, усі міжнародні аеропорти країни будуть під’єднані до центральної бази ЄС вже з неділі, 12 жовтня.

"Найбільшим аеропортом є празький, який у 2024 році прийняв понад 16 мільйонів пасажирів. Однак до EES також підключені регіональні летовища в Остраві, Брно, Пардубіце та Чеських Будейовицях", - йдеться у публікації.

У Чехії підтвердили, що всі подорожувальники, що перетинатимуть кордон, будуть зареєстровані як під час в’їзду, так і при виїзді з країни.

Посольство також наголосило, що чинні вимоги залишаються без змін, зокрема перевірка наявності "достатніх фінансових засобів на період запланованого перебування". Для кожного дня поїздки туристи повинні мати 1 565 чеських крон готівкою, на картках або у вигляді дорожніх чеків.

Чеські посадовці також порадила туристам, що вже за кілька днів зіткнуться з EES, бути до цього готовими, зберігати спокій, уважно слідкувати за вказівниками та інформаційними повідомленнями в аеропортах. Також радять завчасно проходити попередню реєстрацію на терміналах самообслуговування.

Зміна правил вїзду в ЄС для українців

Як писав УНІАН, ЄС з 12 жовтня змінює правила перетину кордону, процедура передбачає сканування обличчя та зняття відбитків пальців. Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що процедура вона відбуватиметься постійно для кожної людини при в’їзді та виїзді. За його словами, Європейський союз хоче модернізувати свою базу даних для того, щоб поєднати різні країни, посилити безпеку і щоб була можливість контролювати в’їзд-виїзд громадян третіх країн, до яких відносяться й українці.

Вас також можуть зацікавити новини: