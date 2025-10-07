Віктор Орбан програє конкурентам і тисне на Нацбанк, аби той знизив базову ставку.

Обсяг промислового виробництва Угорщини у серпні впав на 4,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це навіть гірше, ніж передбачалося у попередніх найпесимістичіших прогнозах, зазначає Blооmberg.

Місцева валюта, форинт, просіла відносно євро на 0,9%, що стало найбільшим падінням за майже шість місяців. Це відбулося після того, як уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана посилив тиск на центральний банк, щоб той знизив процентні ставки та допоміг відновити економіку, що постраждала, за півроку до виборів.

Наразі базова ставка Національного банку Угорщини в 6,5%, на рівні з Румунією, - найвища в Європейському Союзі. Очолює угорський Нацбанк Міхай Варга, який багато років займав крісло міністра фінансів в уряді Орбана.

Варга підтримує жорстку монетарну політику з моменту обрання на посаду в березні. Він посилається на інфляцію, що перевищує цільовий показник, та на необхідність забезпечення стабільності форинта, який роками був однією з найбільш вразливих валют.

Хоча Орбан, який обіймає посаду п'ятий термін, обіцяв виборцям "стрімкий старт" економічного зростання цього року, Угорщина зіткнулася з економічним скороченням у першому кварталі та помірним зростанням у другому. Угорська промисловість переважно регресує з початку 2023 року.

Він знаходиться при владі з 2010 року. За опитуваннями, зараз його партія Fidesz відстає від молодого опозиційного руху Tisza. Парламентські вибори в Угорщині мають відбутися у квітні 2026 року.

Економіка Угорщини - останні новини

12 травня повідомлялося, що дефіцит держбюджету Угорщини зріс до рекордного рівня у квітні, оскільки виплати за відсотками випередили зростання податкових надходжень. Уряду країни довелося заморозити деякі витрати.

Вже в липні стало відомо, що витрати Будапешта на обслуговування боргу найвищі в Євросоюзі. Ціни на основні продукти значно зросли за останні роки, ціни на житло та оренду також різко підскочили.

