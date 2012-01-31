Янукович думає зі всіма претензіями Ради Європи розібратися до кінця року
"Для України рішення ПАРЄ не нові"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що Україна виконає державні зобов’язання перед Радою Європи до кінця 2012 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив журналістам у Кіровограді.
«Все, що стосується змін до законів, пов’язаних з нашими зобов’язаннями перед Радою Європи, ми їх вирішимо, я вважаю, в 2012 році», - заявив Президент.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, для України рішення ПАРЄ не нові.
«Більшість із тих зауважень, які ми маємо, пов’язані з питаннями вступу до Ради Європи, тими зобов’язаннями, які брала на себе Україна. Ми створили спеціальний комітет при Президенті України, який вже рік займається цими питаннями. Є програма, за якою ми рухаємось вперед і є позитив. Якщо ви читали рішення Парламентської Асамблеї, там відмічений і позитив, і негатив», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.
За словами Президента, в Україні залишається низка питань, пов’язаних зі змінами до Конституції.
«Багато буде залежати від того, як пройдуть вибори до Верховної Ради 2012 року. Якщо депутати найдуть таку політичну волю, і дві третини об’єднаються, то нам вдасться провести конституційну реформу. А вона пов’язана з правами людини, зі змінами судової системи, в тому числі Кримінально-процесуального кодексу. В частині Конституції питання є відкритими і непростими. Наші колеги в ПАРЄ це розуміють. Ми будемо над ними працювати, ми від них не відмовляємося», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.