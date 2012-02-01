Донька Тимошенко в США: що поставлено на карту?

У рамках візиту до Вашингтону донька колишнього прем’єр-міністра України, лідера опозиційної партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія зустрінеться з низкою американських урядовців та політиків.

Як повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, Є.ТИМОШЕНКО перебуває в США разом із заступником голови партії "Батьківщина", колишнім віце-прем‘єр-міністром України Григорієм НЕМИРЕЮ.

Зокрема, під час візиту до Сполучених Штатів з 31 січня по 3 лютого Є.ТИМОШЕНКО візьме участь у слуханнях підкомітету з європейських справ Комітету закордонних справ Сенату США.

До слухань на тему: "Україна на роздоріжжі: що поставлено на карту для США і Європи?", які відбудуться 1 лютого під головуванням сенатора Джин ШАХІН, також запрошені колишній посол США в Україні Стівен ПАЙФЕР та виконавчий віце-президент Атлантичної Ради Деймон ВІЛСОН.

Є.ТИМОШЕНКО також візьме участь у Національному молитовному сніданку.