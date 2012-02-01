Луценко: Ющенка доведеться все ж таки викликати до суду

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО дивується, як можна вважати злочином покладання квітів до пам’ятника міліціонерам-чорнобильцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, коли Печерський райсуд Києвв почав досліджувати 37-й том справи, у якому містяться матеріали щодо закупівлі квітів при святкуванні Дня міліції.

«Були чотири корзини (квітів) від Президента, прем’єра, голови Верховної Ради і міністра (МВС). Так що ЮЩЕНКО прийдеться все ж таки викликати в суд… Як можна квіти до могили чорнобильців вважати злочином з нагоди святкування Дня міліції, можуть знати тільки наглядаючий прокурор ЗІНЧЕНКО і особисто КУЗЬМІН», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.