У Януковича пояснили: свободу кулака одного обмежує ніс іншого

Прес-секретар Президента України Дарія ЧЕПАК поширила звернення до тих, хто атакує офіційний сайт глави держави.

Текст звернення розміщено у блогах на «Українській правді».

Д.ЧЕПАК зауважує, що з сьогоднішньої ночі офіційний сайт Президента України атакують невідомі. Вона також зазначає, що сайт МВС України під атакою "ліг".

Прес-секретар глави держави звертає увагу, що в соцмережах поширюються заклики приєднатися до атаки сайтів держустанов в ім`я підтримки «сайтів-файлообмінників», які не дотримуються захисту авторських прав.

«Чи розуміють ті люди, які атакують сайти, що вони роблять?», - запитує прес-секретар глави держави.

Д.ЧЕПАК наголошує, що суспільство довго боролося за вільний доступ до інформації від держорганів, до «інформації, що стосується життя громадян і яка є важливою для життєдіяльності країни. Журналісти долають несусвітні бюрократичні перепони, щоб отримати доступ до публічної інформації, який гарантований їм законом. І тепер, через атаки, руйнуються площадки для розміщення цієї суспільно важливої інформації».

Вона наголошує, що підтримує право будь-якого громадянина на протести. «Але, якщо ми будуємо цивілізоване суспільство, то свобода кулака одного громадянина обмежується носом іншого. Тому я звертаюся до вас, шановні панове, які атакують сайти: чи не могли би ви для свого протесту знайти якийсь інший майданчик, не обмежуючи право громадянина на доступ до інформації?», - зазначає Д.ЧЕПАК.

Як відомо з вечора вчорашнього дня, й особливо сьогодні, 1 лютого, офіційний сайт Президента України працює з перебоями.

В той же час в соціальних мережах міститься заклик масово заходити на сайт Президента, Партії Регіонів, СБУ та деяких інших офіційних сайтів, щоб «повалити» їх и, таким чином, помститися за закриття популярного українського файлообмінника EX.UA.

Нагадаємо, 31 січня правоохоронні органи припинили діяльність веб-ресурсу ЕХ.ua через порушення прав інтелектуальної власності. У міліції зазначили, що під час обшуків в офісі та дата-центрах файлообмінного ресурсу оперативники вилучили 200 серверів із загальним обсягом інформації понад 6000 терабайт.

31 січня «ліг» сайт Міністерства внутрішніх справ України. В міліції зауважили, що сайт тимчасово не працює через велику кількість відвідувачів та можливі хакерські атаки через закриття EX.UA.