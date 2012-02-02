9 надважливих ініціатив переможної опозиції

«Першочерговим завданням Комітету опору диктатурі є напрацювання стратегії боротьби з режимом та програма дій опозиції в разі здобуття більшості у Верховній Раді України наступного скликання. До узгодження ідеологічних позицій безглуздо торпедувати визначення спільних кандидатів у мажоритарних округах», – заявив лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

За словами О.ТЯГНИБОКА, «виборча кампанія розпочнеться лише у липні. Тому до цього опозиція має зосередитись на спільній боротьбі проти політичних репресій, економічного визиску, соціального гноблення та духовного мародерства, що чинить режим ЯНУКОВИЧА. Також потрібно узгодити стратегію дій після проходження у парламент. «Свобода» ініціюватиме докорінні зміни в політичній, соціальній та економічній системі».

Як йдеться в повідомленні, ВО «Свобода» пропонує партнерам по КОДу виробити перелік першочергових законодавчих ініціатив, які є надважливими для всієї України. Зокрема, закони:

1. Про імпічмент Президенту (сьогодні немає такого Закону, немає навіть механізму оголошення імпічменту. Потрібно чітко виписати процедуру імпічменту та негайно її розпочати).

2. Про заборону торгівлі землями сільськогосподарського призначення.

3. Про стратегічні підприємства, який передбачатиме заборону приватизації стратегічних підприємств та повернення у державну власність незаконно приватизованих. Потрібно негайно повернути у державну власність енергогенерувальні та енергорозподільчі компанії та гарантувати державний контроль над природними монополіями, такими як «Укрзалізниця», «Укртелеком», ГТС, підприємства водо- й енергопостачання та ін.

4. Про захист української мови – з обов'язковим іспитом з української мови для держслужбовців.

5. Новий Податковий кодекс: низькі податки – для малого бізнесу, високі – для великого, податок на розкіш, скасування податку на україномовну продукцію і так далі.

6. Про формування судової та правоохоронної систем на нових засадах, зокрема, використовуючи досвід Грузії.

7. Виборчий кодекс, який не дозволить крутити виборчим законом як дишлом (заборона платної політичної реклами, пропорційна система з відкритими виборчими списками, справедливий порядок формування комісій, унеможливлення фальсифікацій).

8. Про визнання ОУН–УПА. Це – питання історичної справедливості. Українська держава зобов'язана визнати борців за її незалежність.

9. Про денонсацію ганебних Харківських угод Мєдвєдєва–Януковича;

На думку «Свободи», автоматично першим рішенням нової Верховної Ради має бути висловлення недовіри уряду АЗАРОВА-ТІГІПКА і його відставка у повному складі.

«Опозицію мають об’єднати спільні здобутки, якість опору антиукраїнському режимові, а не поділ виборчих округів. Ми разом маємо обрати тих кандидатів, які відповідатимуть визначеним критеріям і підтримуватимуть спільні для опозиції тактичні та стратегічні засади. У цій справі важливо не допустити потенційних зрадників, які після одержання мандату перейдуть на бік режиму ЯНУКОВИЧА. Під час узгодження спільних кандидатів кожен із них повен публічно підписати зобов’язання підтримати пакет вищевказаних законодавчих ініціатив», - зазначається в повідомленні ВО «Свобода».

Як повідомляв УНІАН, в День Соборності, 22 січня, на Софійській площі у Києві політичні партії, що входять до складу Комітету опору диктатурі, а також партія «УДАР», яку очолює Віталій КЛИЧКО, уклали Угоду про спільні дії Об’єднаної опозиції.

В документі наголошується, що опозиційні партії мають намір виступати як об’єднана опозиція і спільно діяти на загальнонаціональному та місцевому рівнях, узгоджувати спільні політичні принципи та підходи на парламентських виборах 2012 року. Представники об’єднаної опозиції України домовилися про формування єдиного списку кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах.