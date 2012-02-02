У сенаті США вважають незаконним ув'язнення Тимошенко

Голова профільного підкомітету під враженням

Головапідкомітетуз європейських справміжнародного комітетуСенатуСШАДжинШахінвважаєнезаконнимтюремне ув'язненняколишньогопрем'єр-міністраУкраїни ЮліїТимошенко.



"Подальшетюремне ув'язненняЮліїТимошенконапідставісумнівних,політичномотивованихзвинувачень є неприйнятнимі суперечитьпринципамвільної тапрозороїсистеми",- йдетьсявзаявіШахін.



У середупідкомітетпровівслухання,присвячені ситуаціївУкраїні.НаслуханняхвиступиладонькаТимошенкоЄвгенія.



"Моюматірнезаконнопосадилиу в'язницю.Режим,який намагаєтьсязламатиїї,знущаєтьсянад неювже шістьмісяців",- наводить їїсловаРІА "Новости".

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