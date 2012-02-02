У сенаті США вважають незаконним ув'язнення Тимошенко
07:32, 02 лютого 2012Політика
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Голова профільного підкомітету під враженням
Головапідкомітетуз європейських справміжнародного комітетуСенатуСШАДжинШахінвважаєнезаконнимтюремне ув'язненняколишньогопрем'єр-міністраУкраїни ЮліїТимошенко.
"Подальшетюремне ув'язненняЮліїТимошенконапідставісумнівних,політичномотивованихзвинувачень є неприйнятнимі суперечитьпринципамвільної тапрозороїсистеми",- йдетьсявзаявіШахін.
У середупідкомітетпровівслухання,присвячені ситуаціївУкраїні.НаслуханняхвиступиладонькаТимошенкоЄвгенія.
"Моюматірнезаконнопосадилиу в'язницю.Режим,який намагаєтьсязламатиїї,знущаєтьсянад неювже шістьмісяців",- наводить їїсловаРІА "Новости".
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