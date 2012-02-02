До Януковича приїде прем’єр-міністр Молдови
08:56, 02 лютого 2012Політика
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Дводенний візит
2-3 лютого Україну з офіційним візитом відвідає прем’єр-міністр Республіки Молдова Влад ФІЛАТ.
Як повідомляв УНІАН, з посиланням на директора департаменту інформаційної політики МЗС України Олега ВОЛОШИНА, в рамках візиту плануються двосторонні зустрічі В.ФІЛАТА з керівництвом України для обговорення актуальних питань українсько-молдовського співробітництва. В рамках візиту також планується провести бізнес-форум.
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