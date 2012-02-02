Наша Україна: Влада хоче вдало зіграти на амбіціях лідерів опозиції

Влада хоче знизити прохідний бар’єр на парламентських виборах 2012 року, щоб таким чином розколоти опозицію.

Про це заявив народний депутат України Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна».

Він розповів, що сьогодні в кулуарах активно обговорюється задум влади знизити прохідний бар’єр на парламентських виборах 2012 року до 1%. За його словами, цей крок спрямований на те, аби знівелювати процес об’єднання опозиції, а з іншого боку показати свою псевдодемократичність перед цивілізованими країнами.

«Влада хоче вдало зіграти на амбіціях лідерів опозиційних сил для того, аби хоч якось перервати процес консолідації опозиційних сил, який і без того проходить, м’яко кажучи, не гладко. Кожен дрібний гетьман із мініпартією буде мати велику спокусу самостійно відправитись на вибори і здобути свій 1%. Таким чином опозиційне середовище роздрібниться на десятки уламків і в результаті переможе влада і програє український виборець. Більшість людей просто розгубляться у цьому політичному хаосі та не прийдуть на виборчі дільниці», - наголосив депутат.

В.В’ЯЗІВСЬКИЙ зауважив, що технологія дуже проста і дієва на користь «режиму ЯНУКОВИЧА». Тому якщо опозиція дійсно робить спільну справу, то треба вести чесний діалог, перш за все перед самим собою, зазначив народний депутат. «1% прохідний бар’єр – зелене світло амбіціям «мініопозиціонерам», - додав він.

На його думку, якщо опозиція не сформує єдиний список та не узгодить єдиного кандидата у кожному мажоритарному окрузі – то ціна такої політичної поведінки близька до нуля.

«Я чітко відстоюватиму позицію єдиного списку від усіх опозиційних сил. Якщо сьогодні надати перевагу амбіціям, то завтра невідомо, де опиняться нинішні лідери опозиції. Підозрюю, що дехто випливе у владних кабінетах, а інших, цілком імовірно, чекатиме доля Юлії ТИМОШЕНКО. Тому варто задуматись і нинішнім гетьманчикам з маленькими булавами», - додав В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

Водночас, за словами «нашоукраїнця", нині для команди В.ЯНУКОВИЧА дуже небезпечно віддавати владу, адже у майбутньому їх чекає відповідальність за нинішні дії.