Балога: головне, щоб Захід визнав ці вибори

Міністр з надзвичайних ситуацій, один з лідерів партії «Єдиний центр» Віктор БАЛОГА в ефірі телеканалу «Інтер»заявив, що балотуватиметься на виборах до Верховної Ради України в одному з округів Закарпатської області.



«Я щиро говорю про те, що я збираюся висувати свою кандидатуру на виборах в одному з округів Закарпатської області», - наголосив він.



В.БАЛОГА каже, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не вказує чи йти посадовцям балотуватися на парламентських виборах. Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив: «Я більш як упевнений, що нема таких вказівок з боку Адміністрації Президента». «І якщо говорити про мене, то мені таких вказівок ніхто не давав», - наголосив він.



В.БАЛОГА, говорячи про те, чи братиме участь ЄЦ у парламентських виборах восени 2012 року, зазначив, що партія на з’їзді визначиться. Він додав, що для партії важливе «питання не участі, а питання результату, і якщо ми не будемо мати довіри від української громади однозначно, то ми будемо висувати свої кандидатури тільки по мажоритарці». При цьому додав, що якщо партія матиме підтримку, то він готовий очолити список партії.



Водночас В.БАЛОГА не виключає, що буде переглянута норма щодо можливості одночасного балотування кандидата і в мажоритарному окрузі, і за списком партії. Він зазначив: «Чесно кажучи, у мене є сумніви відносно конституційності права висування і по списку, і по мажоритарці, і я думаю, що ще буде певна розв’язка в цьому напрямку, і відповідні конституційні органи про це дадуть відповідь».



В.БАЛОГА, відповідаючи на запитання щодо можливості спільного списку ПР і ЄЦ на парламентських виборах, зазначив, що «поки що ми на цю тему ні з ким не розмовляли... Але коли виникнуть ці питання і будуть розмови, то я вважаю, що заради результату ми можемо вести на цю тему розмову». Водночас підкреслив, що «для нас основна мотивація не те, хто з ким буде об’єднуватися, а щоб Захід визнав ці вибори як такі, що відбулися і стали легітимними». «Це найосновніше», - сказав він.