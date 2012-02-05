Томенко: хто виграє вибори, той і мінятиме Конституцію

Якою повинна бути Конституція України повинно визначати суспільство на парламентських виборах, а не Конституційна асамблея.

Про це в коментарі УНІАН заявив заступник Голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

Він наголосив, що опозиція ухвалила свідоме рішення стосовно відмови брати участь в роботі асамблеї. «Досвід створення аналогічних структур за часів попередніх Президентів, засвідчує те, що опозицією та науковцями завжди намагалася прикритися Адміністрація Президента для того, щоб знайти вигідні механізми для збільшення повноважень і монополізації влади глави держави», - сказав заступник голови ВР.

М.ТОМЕНКО також додав, що ми маємо приклади, коли найвизначніші юристи України, знайшли обґрунтування для того, щоб Леонід КУЧМА міг балотуватися на посаду президента на третій термін, а згодом обґрунтували те, що Україна незаконно 6 років жила за Конституцією 2004 року.

«Тому лише суспільство може визначати, яким шляхом змінювати Конституцію», - сказав він. М.ТОМЕНКО наголосив, що саме вибори є тим інструментом, який дасть можливість зрозуміти стратегію Конституційної реформи. Зокрема, додав він, які політичні сили та відповідно які програми партій наберуть більшість голосів, такою і повинна бути логіка конституційних змін. «Не призначена Президентом Конституційна асамблея, а визначений народом курс повинен бути в основі конституційних змін», - сказав він.