З безпритульними тваринами буде покінчено?

3 лютого в Міністерстві екології та природних ресурсів України підписано меморандуми з міжнародною благодійною організацією «Vier Pfoten International» щодо реалізації спільної програми ідентифікації та стерилізації безпритульних тварин у Києві, Донецьку, Харкові і Львові, а також забезпечення мобільних клінік для безпритульних тварин.

Крім того, передбачено надання медичної, технічної та консультаційної допомоги Центру реабілітації ведмедів, який працює на території національного природного парку «Синевир», повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди.

Проект реалізовуватиметься за сприяння Посольства Австрії в Україні.

«Я вважаю, що спільно з українськими та міжнародними зоозахисними організаціями ми зможемо розв'язати проблему безпритульних тварин в Україні за 3-4 роки, - заявив міністр Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ. - Попереду велика робота, але ми маємо серйозну підтримку, як з боку громадськості, так і з боку уряду».

М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ звернувся до керівників обласних та міських держадміністрацій та рад із закликом ініціювати виділення землі під будівництво притулків для собак. «Мінприроди готове брати участь у фінансуванні будівництва притулків», - наголосив міністр.